"Бостон" Михайлюка першим пробився в плей-офф сезону НБА

Упевнена домашня перемога над "Фініксом" (127:112) стала особливою для "Селтікс". Підопічні Джо Маззулли першими вийшли в плей-офф сезону.

"Бостон" іде в лідерах Східної конференції НБА. Актуальний рекорд команди – 52 перемоги, 14 поразок. "Мілуокі", який посідає друге, зазнав на десять поразок більше. Якщо "Селтікс" навіть програють фінальні 16 поєдинків регулярки, то не опустяться нижче 6-ї позиції.

До плей-офф "Бостон" пробився вдесяте поспіль. За останні 17 років "Селтікс" лише одного разу пропустили стадію матчів на виліт – у сезоні 2013/14. Загалом бостонці провели 75 сезонів під егідою асоціації (60 виходів у плей-офф).

Що відомо про "Бостон Селтікс"

Заснований у 1946 році баскетбольний клуб. Домашні матчі проводить на арені "Ті-Ді Гарден", яка може прийняти 19156 глядачів.

"Селтікс" ділять із "Лос-Анджелес Лейкерс" першість за кількістю виграних титулів НБА (по 17). Нагороду Найціннішому гравцю асоціації здобули четверо баскетболістів "Бостона" – Боб Коузі, Білл Расселл, Дейв Коуенс і Ларрі Бьорд. На честь клубних легенд бостонці вивели з обігу рекордні 23 ігрові номери.

Легкий форвард Джейсон Тейтум залишається головною зіркою "Селтікс". Талісман команди – лепрекон Лакі. Перед нинішнім сезоном лави "Бостона" поповнив Святослав Михайлюк. Статистика українця – 2.7 очка, 1 підбирання, 0.5 передач і 0.3 перехоплення за 7.7 хвилин у середньому на паркеті (27 матчів).