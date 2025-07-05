У Боснії скасували ордер на арешт лідера Республіки Сербської Додіка: що сталося

Боснійський суд скасував ордер на арешт лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка. Це сталось сьогодні, після того, як він добровільно з'явився до прокуратури Боснії та Герцеговини у супроводі свого адвоката.

Відомо, що Додіка вже кілька місяців підозрюють у замаху на конституційний лад. Сьогодні, 5 липня, після візиту до прокуратури ордер на його арешт скасували.

Примітно, що до цього він кілька місяців переховувався і не з’являвся на допити, попри те, що в країні діяла постанова про його арешт.

Сьогодні ж, за пропозицією прокуратури Боснії та Герцеговини, Додіка було доставлено до Суду Боснії та Герцеговини, і було проведено слухання, на якому суд виніс рішення про прийняття пропозиції прокуратури та скасування його утримання під вартою, враховуючи, що було встановлено, що підстави, через які він раніше перебував під вартою, більше не існують.

Йому також було наказано періодично звітувати перед державним органом. Обґрунтування тривалості запроваджених заборонних заходів переглядатиметься кожні два місяці.