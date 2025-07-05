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У Боснії скасували ордер на арешт лідера Республіки Сербської Додіка: що сталося

Боснія, Субота 05 липня 2025 22:09
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У Боснії скасували ордер на арешт лідера Республіки Сербської Додіка: що сталося Фото: лідер Республіки Сербської Мілорад Додік (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Боснійський суд скасував ордер на арешт лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка. Це сталось сьогодні, після того, як він добровільно з'явився до прокуратури Боснії та Герцеговини у супроводі свого адвоката.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та балканську службу "Радіо Свобода".

Відомо, що Додіка вже кілька місяців підозрюють у замаху на конституційний лад. Сьогодні, 5 липня, після візиту до прокуратури ордер на його арешт скасували.

Примітно, що до цього він кілька місяців переховувався і не з’являвся на допити, попри те, що в країні діяла постанова про його арешт.

Сьогодні ж, за пропозицією прокуратури Боснії та Герцеговини, Додіка було доставлено до Суду Боснії та Герцеговини, і було проведено слухання, на якому суд виніс рішення про прийняття пропозиції прокуратури та скасування його утримання під вартою, враховуючи, що було встановлено, що підстави, через які він раніше перебував під вартою, більше не існують.

Йому також було наказано періодично звітувати перед державним органом. Обґрунтування тривалості запроваджених заборонних заходів переглядатиметься кожні два місяці.

"Підозрюваного було спеціально попереджено, що його можуть затримати, якщо він порушить зобов’язання, передбачені певними заборонними заходами", - йдеться у спільній заяві суду та прокуратури.

Ставлення Додіка до України

Варто зазначити, що Мілорад Додік підтримує тісні відносини з Росією і є одним з тих, хто так і не засудив її агресію проти України. У 2022 році він навіть підтримав анексію окупованих територій України, а пізніше нагородив Путіна орденом.

У зв'язку з цим минулого року Сполучені Штати Америки навіть ввели санкції проти мережі, яка збагачувала президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Зауважимо, що ще у 2023 році Додіку висунули звинувачення в ігноруванні рішень міжнародного чиновника. Тоді ж йому загрожував тюремний термін до 5 років ув'язнення.

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