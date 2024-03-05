Боснія – Україна: Ребров не викликав зірок "Динамо" на плей-офф за місце на Євро-2024

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі зі Сергієм Ребровим візьме до боснійської Зеніци 26 виконавців. Шестеро футболістів потрапили в резервний перелік збірної.

Не поїде до табору національної команди Андрій Ярмоленко, який відновлюється після травми. Лише в резерв потрапили його партнери по "Динамо"– хавбеки Віталій Буяльський та Микола Шаперенко, а також форвард Владислав Ванат. Натомість Ребров викликав двох оборонців кияк без ігрової практики. Владислав Дубінчак ще не грав навесні, а Олександр Тимчик провів на полі 2 хвилини.

Найбільше представництво в збірній України отримав донецький "Шахтар" – 8 футболістів. Виклик отримали легіонери з чемпіонатів Іспанії, Португалії, Англії та Бельгії. Розширити географію команди зможе Максим Таловєров, якщо підніметься до основи з резервного переліку.

Склад збірної України на березневі матчі плей-офф за місце на Євро-2024:

Воротарі: Бущан, Лунін, Трубін

Захисники: Попов, Дубінчак, Караваєв, Тимчик, Матвієнко, Конопля, Бондар, Сваток, Забарний, Миколенко

Півзахисники: Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Піхальонок, Циганков, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Мудрик

Нападники: Сікан, Довбик, Яремчук

Резерв: Різник, Таловєров, Буяльський, Шапаренко, Русин, Ванат

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Якщо збірна України здолає двох суперників, то потрапить на чемпіонат Європи. Там переможець шляху B Ліги націй змагатиметься в групі E. Тріо суперників визначили раніше – збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.