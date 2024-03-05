UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боснія – Україна: Ребров не викликав зірок "Динамо" на плей-офф за місце на Євро-2024

Фото: Ілля Забарний (на передньому плані) – один із лідерів "синьо-жовтих" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Міністерство молоді та спорту України оприлюднило наказ про склад національної команди на матч плей-офф Ліги націй проти збірної Боснії і Герцеговини. Переможець протистояння позмагається за путівку на чемпіонат Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал відомства.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі зі Сергієм Ребровим візьме до боснійської Зеніци 26 виконавців. Шестеро футболістів потрапили в резервний перелік збірної.

Не поїде до табору національної команди Андрій Ярмоленко, який відновлюється після травми. Лише в резерв потрапили його партнери по "Динамо"– хавбеки Віталій Буяльський та Микола Шаперенко, а також форвард Владислав Ванат. Натомість Ребров викликав двох оборонців кияк без ігрової практики. Владислав Дубінчак ще не грав навесні, а Олександр Тимчик провів на полі 2 хвилини.

Найбільше представництво в збірній України отримав донецький "Шахтар" – 8 футболістів. Виклик отримали легіонери з чемпіонатів Іспанії, Португалії, Англії та Бельгії. Розширити географію команди зможе Максим Таловєров, якщо підніметься до основи з резервного переліку.

Склад збірної України на березневі матчі плей-офф за місце на Євро-2024:

Воротарі: Бущан, Лунін, Трубін

Захисники: Попов, Дубінчак, Караваєв, Тимчик, Матвієнко, Конопля, Бондар, Сваток, Забарний, Миколенко

Півзахисники: Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Піхальонок, Циганков, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Мудрик

Нападники: Сікан, Довбик, Яремчук

Резерв: Різник, Таловєров, Буяльський, Шапаренко, Русин, Ванат

 

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Якщо збірна України здолає двох суперників, то потрапить на чемпіонат Європи. Там переможець шляху B Ліги націй змагатиметься в групі E. Тріо суперників визначили раніше – збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

До слова, раніше пригадали історію протистоянь України з майбутніми суперниками в Лізі націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯрмоленкоЗбірна УкраїниСергей Ребров