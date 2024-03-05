Боснія – Україна: балканська збірна оголосила склад із чотирма "росіянами" в обоймі

Керманич "драконів" Саво Мілошевіч викликав до лав збірної 27 виконавців. Четверо з них представляють чемпіонат Росії.

У таборі балканської команди чекають оборонця "Орєнбурга" Ренато Гойковіча, його одноклубника-півзахисника Івана Башіча, хавбека самарських "Крильєв Совєтов" Арана Рахмановіча та нападника "Локомотива" з Москви Саїда Хамуліча. Також приїдуть у збірну головні зірки боснійського футболу – хавбек Міралем П'яніч ("Шарджа") та форвард Едін Джеко ("Фенербахче").

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в Зеніці. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде у фінал плей-офф за місце на чемпіонаті Європи.

Воротарі: Шехіч, Васіль, Піріч

Захисники: Дедіч, Газібеговіч, Чівіч, Колашинац, Ахмедходжіч, Барішіч, Хаджікадуніч, Гойковіч, Муякіч

Півзахисники: Круніч, Цімірот, Башіч, Тахіровіч, П'яніч, Хусейнбашіч, Хайрадіновіч, Рахмановіч

Нападники: Джеко, Деміровіч, Табаковіч, Білбія, Хамуліч, Превляк, Варешановіч

Україна та Євро-2024

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Якщо збірна України здолає двох суперників, то потрапить на чемпіонат Європи. Там переможець шляху B Ліги націй змагатиметься в групі E. Тріо суперників визначили раніше – збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні.