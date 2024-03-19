Боснія і Герцеговина – Україна: УЄФА обрав арбітра на матч плей-офф за місце на Євро-2024

Прийдешній поєдинок між національною командою України та збірною Боснії і Герцеговини в плей-офф Ліги націй за путівки на чемпіонат Європи 2024 року розсудить бригада арбітрів із Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в Зеніці. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде у фінал плей-офф за місце на чемпіонаті Європи.

42-річний агент із продажу нерухомості Фелікс Цвайєр обслуговуватиме матч балканської збірної та "синьо-жовтих". Він перетинався зі збірною України в кваліфікації до ЧС-2022, коли судив домашній матч національної команди проти Боснії у Львові (1:1). На гол Андрія Ярмоленка гості тоді відповіли забитим м'ячем Анела Ахмедходжіча.

Співвітчизники Цвайєра – Штефан Лупп і Марко Ахмюллєр – отримали ролі лайнсменів. Резервним арбітром став німець Даніель Зіберт. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Бастіан Данкерт і Крістіан Дінгерт.

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.