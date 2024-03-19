ua en ru
Вт, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Босния и Герцеговина – Украина: УЕФА выбрал арбитра на матч плей-офф за место на Евро-2024

Зеница, Вторник 19 марта 2024 12:34
UA EN RU
Босния и Герцеговина – Украина: УЕФА выбрал арбитра на матч плей-офф за место на Евро-2024 Фото: Руслан Малиновский против боснийской сборной (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Грядущий поединок между национальной командой Украины и сборной Боснии и Герцеговины в плей-офф Лиги наций за путевки на чемпионат Европы 2024 года рассудит бригада арбитров из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в Зенице. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф за место на чемпионате Европы.

42-летний агент по продаже недвижимости Феликс Цвайер будет обслуживать матч балканской сборной и "сине-желтых". Он пересекался со сборной Украины в квалификации к ЧМ-2022, когда судил домашний матч национальной команды против Боснии во Львове (1:1). На гол Андрея Ярмоленко гости ответили забитым мячом Анела Ахмедходжича.

Соотечественники Цвайера – Штефан Лупп и Марко Ахмюллер – получили роли лайнсменов. Резервным арбитром стал немец Даниэль Зиберт. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать Бастиан Данкерт и Кристиан Дингерт.

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англию и Италию. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс получить путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

К слову, ранее Ребров довызвал в сборную Украины двух исполнителей из Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины УЕФА Лига наций
NEWS
Юбилейный "Рамштайн". Чего ждать Украине от 20-й встречи союзников
Юбилейный "Рамштайн". Чего ждать Украине от 20-й встречи союзников
DAILY
Транзит во время войны. Продолжит ли Украина поставки газа из РФ в ЕС без контракта с "Газпромом"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит во время войны. Продолжит ли Украина поставки газа из РФ в ЕС без контракта с "Газпромом"