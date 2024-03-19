Босния и Герцеговина – Украина: УЕФА выбрал арбитра на матч плей-офф за место на Евро-2024

Грядущий поединок между национальной командой Украины и сборной Боснии и Герцеговины в плей-офф Лиги наций за путевки на чемпионат Европы 2024 года рассудит бригада арбитров из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в Зенице. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф за место на чемпионате Европы.

42-летний агент по продаже недвижимости Феликс Цвайер будет обслуживать матч балканской сборной и "сине-желтых". Он пересекался со сборной Украины в квалификации к ЧМ-2022, когда судил домашний матч национальной команды против Боснии во Львове (1:1). На гол Андрея Ярмоленко гости ответили забитым мячом Анела Ахмедходжича.

Соотечественники Цвайера – Штефан Лупп и Марко Ахмюллер – получили роли лайнсменов. Резервным арбитром стал немец Даниэль Зиберт. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать Бастиан Данкерт и Кристиан Дингерт.

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англию и Италию. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс получить путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.