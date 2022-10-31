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Боснія і Герцеговина прийняла остаточне рішення щодо матчу зі збірною Росії

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Сараєво, Понеділок 31 жовтня 2022 13:47
Боснія і Герцеговина прийняла остаточне рішення щодо матчу зі збірною Росії Фото: Боснійці не зіграють проти збірної Росії (twitter.com/NFSBiH)
Автор: Антон Федорців

Футбольний союз Боснії і Герцеговини вирішив не виводити Росію з футбольної ізоляції в Європі та скасував запланований на осінь товариський матч збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Дракони" вирішили не грати проти Росії 19 листопада. Поєдинок повинен був прийняти російський Санкт-Петербург.

"На сьогоднішньому засіданні виконавчої ради Футбольного союзу Боснії і Герцеговини запланований на 19 листопада матч був перенесений. Президент ФСБіГ пан Віко Жельковіч заявив, що товариська гра можлива в одну з майбутніх дат", – ідеться в повідомленні.

Розмови про контрольний поєдинок збірних розпочалися у вересні. Футбольний союз Боснії і Герцеговини прийняв пропозицію росіян зіграти товариський матч, але зіткнувся з внутрішньою і зовнішньою критикою. Проти збірної Росії відмовилися грати зірки команди на кшталт Джеко та П'яніча, а Українська асоціація футболу закликала колег відмовитися від намірів.

Цьогоріч збірна Боснії і Герцеговини піднялася в Дивізіон A Ліги націй. У рейтингу національних команд ФІФА "жовто-сині" наразі посідають 58-ме місце.

Раніше італійська збірна отримала шанс поїхати на ЧС-2022 після провальної кваліфікації. "Скуадра Адзурра" на Мундіалі в Катарі може замінити збірну Тунісу. Африканців готуються покарати за втручання уряду в роботу футбольної федерації.

До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.

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