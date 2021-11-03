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Босния и Герцеговина находится на грани распада, - The Guardian

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Босния и Герцеговина, Среда 03 ноября 2021 01:03
Босния и Герцеговина находится на грани распада, - The Guardian Фото: Кристиан Шмидт считает, что Босния и Герцеговина находится на грани распада (facebook.com/christian.schmidt.mdb.fuerth)
Автор: Анна Полисученко

Босния и Герцеговина находится на грани распада, стране грозит неминуемая опасность и существует реальная перспектива возврата к конфликту. Об этом предупредил представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт в докладе ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Кристиан Шмидт утверждает, что если сербские сепаратисты осуществят свою угрозу воссоздать свою собственную армию, разделив национальные вооруженные силы на две части, то большое количество миротворческих сил ООН должны будут отправлены обратно, чтобы остановить в стране сползание к новой войне.

В настоящее время международные миротворческие обязанности в Боснии возложены на силы ЕС численностью 700 человек. НАТО сохраняет официальную штаб-квартиру в Сараево.

Годовой мандат обоих организаций будет продлен на этой неделе в Совете безопасности ООН. В своем первом отчете с момента вступления в должность в августе Шмидт предупредил, что Босния столкнулась с "величайшей экзистенциальной угрозой послевоенного периода".

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