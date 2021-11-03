Боснія і Герцеговина знаходиться на межі розпаду, - The Guardian

Боснія і Герцеговина знаходиться на межі розпаду, країні загрожує неминуча небезпека та існує реальна перспектива повернення до конфлікту. Про це попередив представник міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині Крістіан Шмідт в доповіді ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Крістіан Шмідт стверджує, що якщо сербські сепаратисти здійснять свою загрозу відтворити свою власну армію, розділивши національні збройні сили на дві частини, то велика кількість миротворчих сил ООН повинні будуть відправлені назад, щоб зупинити в країні сповзання до нової війни.

В даний час міжнародні миротворчі обов'язки в Боснії покладені на сили ЄС чисельністю 700 осіб. НАТО зберігає офіційну штаб-квартиру в Сараєво.

Річний мандат обох організацій буде продовжений на цьому тижні в Раді безпеки ООН. У своєму першому звіті з моменту вступу на посаду в серпні Шмідт попередив, що Боснія зіткнулася з "найбільшою екзистенціальною загрозою післявоєнного періоду".