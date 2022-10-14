Босфорську протоку перекрили через поломку судна, яке прямувало до Росії
Фото: Туреччина перекрила Босфор через поломку судна (Getty Images)
Рух суден Босфорською протокою закрито через аварію суховантажу. Двигун суховантажного судна ANNITA вийшов з ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
Воно прямувало з Тузли на Кавказ. Судно вийшло з ладу біля берегів турецького острова Тюркелі.
У береговій охороні повідомили, що буксири KURTARMA-7 та KURTARMA-8 та швидкохідне рятувальне судно KEGM-8 вже направлені до місця аварії.
Босфорська протока розташована на території Туреччини. За рік через нього пропливає близько 50 тисяч судів.
Нагадаємо, аналогічна аварія сталася 3 жовтня. Рух суден у Босфорській протоці було зупинено через ламання вантажного судна Briza.
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