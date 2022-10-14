ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Босфорську протоку перекрили через поломку судна, яке прямувало до Росії

Новость на русском →
Туреччина, П'ятниця 14 жовтня 2022 01:25
Босфорську протоку перекрили через поломку судна, яке прямувало до Росії Фото: Туреччина перекрила Босфор через поломку судна (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Рух суден Босфорською протокою закрито через аварію суховантажу. Двигун суховантажного судна ANNITA вийшов з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Воно прямувало з Тузли на Кавказ. Судно вийшло з ладу біля берегів турецького острова Тюркелі.

У береговій охороні повідомили, що буксири KURTARMA-7 та KURTARMA-8 та швидкохідне рятувальне судно KEGM-8 вже направлені до місця аварії.

Босфорська протока розташована на території Туреччини. За рік через нього пропливає близько 50 тисяч судів.

Нагадаємо, аналогічна аварія сталася 3 жовтня. Рух суден у Босфорській протоці було зупинено через ламання вантажного судна Briza.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Босфор
NEWS
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни