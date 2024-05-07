У Босфорі сіло на мілину судно, яке йшло з України до Єгипту

Рух суден з протоки Босфор у Туреччині припинено в обох напрямках після того, як вантажне судно ALEXIS, що прямувало з України до Єгипту, сіло на мілину через несправність обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk .

До місця події негайно були направлені буксири швидкохідні рятувальні катери та водолази. "Рух судів Босфором тимчасово припинено в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням управління берегової безпеки, судно завдовжки 229 метрів під назвою ALEXIS сіло на мілину перед стамбульським хвилерізом Хайдарпаша.

Нагадаємо, після того, як Росія вийшла з "зернової угоди" в липні минулого року, був створений спеціальний морський коридор, призначений для захисту зерна, що вивозиться з портів.

НБУ закладає у свій прогноз безперебійне функціонування морського шляху. Середньомісячні потужності становитимуть близько 7 млн тонн. Цього буде достатньо для експорту агропродукції, а також нарощування постачання продукції ГМК на традиційні для України ринки.