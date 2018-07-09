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"Боруссия" решила продать Ярмоленко в "Вест Хэм"

НовостиСпорт    09.07.2018 - 10:37
Фото: Андрей Ярмоленко (twitter.com/yarmolenko_9)
Фото: Андрей Ярмоленко (twitter.com/yarmolenko_9)

Вингер сборной Украины продолжит карьеру в чемпионат Англии

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Микаэль Цорк рассказал, что "шмели" договариваются о трансфере украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в английский "Вест Хэм". Как сообщает Ruhr Nachrichten, функционер считает переход работой команды на перспективу.

"Мы хотим дать шансы молодым игрокам, поработать на перспективу", - сказал Цорк.

По его словам, основная ставка на правом фланге атаки будет делаться на молодого Мариуса Вулфа из "Айнтрахта", с которым клуб подписал контракт на пять лет.

Отметим, Ярмоленко может стать третьим игроком основного состава, который покинет "Боруссию" перед новым сезоном. До него в "Арсенал" перешел Сократис Папастатопулос, а в "Штутгарт" - Гонсало Кастро.

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Теги публикации: Ярмоленко, Боруссия, чемпионат Англии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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