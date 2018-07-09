"Боруссія" вирішила продати Ярмоленка в "Вест Хем"

Вінгер збірної України продовжить кар'єру в чемпіонат Англії

Спортивний директор дортмундської "Боруссії" Мікаель Цорк розповів, що "джмелі" домовляються про трансфер українського півзахисника Андрія Ярмоленка в англійський "Вест Хем". Як повідомляє Ruhr Nachrichten, функціонер вважає перехід роботою команди на перспективу.

"Ми хочемо дати шанси молодим гравцям, попрацювати на перспективу", - сказав Цорк.

За його словами, основна ставка на правому фланзі атаки буде робитися на молодого Маріуса Вулфа з "Айнтрахта", з яким клуб підписав контракт на п'ять років.

Відзначимо, Ярмоленко може стати третім гравцем основного складу, який покине "Боруссію" перед новим сезоном. До нього в "Арсенал" перейшов Сократіс Папастатопулос, а в "Штутгарт" - Гонсало Кастро.