Бортпровідники Ryanair в чотирьох країнах заявили про страйк

Бортпровідники в Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії заявили про страйк в кінці липня

Бортпровідники авіакомпанії Ryanair в Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії заявили про страйк в кінці липня. Про це повідомляє ВПС.

Так, згідно з інформацією видання, 4 липня профспілки передали керівництву перелік своїх умов. Зокрема, серед них - вимога про оплату на банківські рахунки в країнах проживання співробітників, а не в Ірландії.

Повідомляється, що в Італії бортпровідники проведуть 24-годинний страйк 25 липня, а співробітники компанії в Іспанії, Португалії та Бельгії будуть страйкувати 48 годин 25-26 липня.

Відзначимо, що якщо ірландська авіакомпанія не піде на поступки, страйки можуть продовжитись.

Нагадаємо, в травні у Франції через страйк держслужбовців були скасовані близько 20% авіарейсів.