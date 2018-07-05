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Бортпровідники Ryanair в чотирьох країнах заявили про страйк

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 17:56
Ілюстративне фото (wikimedia.org)
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Бортпровідники в Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії заявили про страйк в кінці липня

Бортпровідники авіакомпанії Ryanair в Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії заявили про страйк в кінці липня. Про це повідомляє ВПС.

Так, згідно з інформацією видання, 4 липня профспілки передали керівництву перелік своїх умов. Зокрема, серед них - вимога про оплату на банківські рахунки в країнах проживання співробітників, а не в Ірландії.

Повідомляється, що в Італії бортпровідники проведуть 24-годинний страйк 25 липня, а співробітники компанії в Іспанії, Португалії та Бельгії будуть страйкувати 48 годин 25-26 липня.

Відзначимо, що якщо ірландська авіакомпанія не піде на поступки, страйки можуть продовжитись.

Нагадаємо, в травні у Франції через страйк держслужбовців були скасовані близько 20% авіарейсів.

 

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Теги публікації: Ryanair, забастовка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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