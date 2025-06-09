Борщівник атакує: що треба знати, щоб уникнути серйозних опіків і алергії

В Україні стрімко активізується ріст борщівника Сосновського - небезпечної отруйної рослини, що загрожує серйозними опіками, алергіями та навіть ураженням слизових оболонок.

Сік борщівника містить речовину бергаптен - вона робить шкіру надчутливою до ультрафіолету. Опіки можуть з’явитися лише через 1-2 доби після контакту, коли людина потрапляє на сонце.

Особливо пильними варто бути на початку літа, коли рослина починає цвісти. Найбільш вразливими є діти, які часто граються з порожнистими стеблами цієї рослини.

Як розпізнати борщівник

Рослина має такі характеристики:

висота - до 1,5 метра;

товсте стебло, велике листя;

зонтичні суцвіття з дрібних білих квітів;

росте на узбіччях, пустирях, біля річок;

має різкий запах і виділяє ефірні масла.

Як захистити себе

Щоб уберегтися від опіків борщівника:

уникайте контакту з рослиною, особливо в сонячну погоду;

працюючи з борщівником, одягайте щільний одяг із довгими рукавами;

якщо сік потрапив на шкіру - негайно промийте мильною водою або розчином соди;

не розкривайте пухирі - це може спричинити інфекцію;

видаляйте рослину до початку цвітіння.

Важливо пам’ятати, що сік борщівника не має миттєвої дії, але наслідки можуть бути болісними. Будьте уважні під час прогулянок та при роботах на ділянках.