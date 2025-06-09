Борщівник атакує: що треба знати, щоб уникнути серйозних опіків і алергії
В Україні стрімко активізується ріст борщівника Сосновського - небезпечної отруйної рослини, що загрожує серйозними опіками, алергіями та навіть ураженням слизових оболонок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Сік борщівника містить речовину бергаптен - вона робить шкіру надчутливою до ультрафіолету. Опіки можуть з’явитися лише через 1-2 доби після контакту, коли людина потрапляє на сонце.
Особливо пильними варто бути на початку літа, коли рослина починає цвісти. Найбільш вразливими є діти, які часто граються з порожнистими стеблами цієї рослини.
Як розпізнати борщівник
Рослина має такі характеристики:
- висота - до 1,5 метра;
- товсте стебло, велике листя;
- зонтичні суцвіття з дрібних білих квітів;
- росте на узбіччях, пустирях, біля річок;
- має різкий запах і виділяє ефірні масла.
Як захистити себе
Щоб уберегтися від опіків борщівника:
- уникайте контакту з рослиною, особливо в сонячну погоду;
- працюючи з борщівником, одягайте щільний одяг із довгими рукавами;
- якщо сік потрапив на шкіру - негайно промийте мильною водою або розчином соди;
- не розкривайте пухирі - це може спричинити інфекцію;
- видаляйте рослину до початку цвітіння.
Важливо пам’ятати, що сік борщівника не має миттєвої дії, але наслідки можуть бути болісними. Будьте уважні під час прогулянок та при роботах на ділянках.
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