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Борщевик атакует: что надо знать, чтобы избежать серьезных ожогов и аллергии

Понедельник 09 июня 2025 18:33
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Борщевик атакует: что надо знать, чтобы избежать серьезных ожогов и аллергии Фото: Борщевик в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине стремительно активизируется рост борщевика Сосновского - опасного ядовитого растения, которое грозит серьезными ожогами, аллергиями и даже поражением слизистых оболочек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней.

Сок борщевика содержит вещество бергаптен - оно делает кожу сверхчувствительной к ультрафиолету. Ожоги могут появиться только через 1-2 суток после контакта, когда человек попадает на солнце.

Особенно бдительными стоит быть в начале лета, когда растение начинает цвести. Наиболее уязвимы дети, которые часто играют с полыми стеблями этого растения.

Как распознать борщевик

Растение имеет следующие характеристики:

  • высота - до 1,5 метра;
  • толстый стебель, крупные листья;
  • зонтичные соцветия из мелких белых цветов;
  • растет на обочинах, пустырях, возле рек;
  • имеет резкий запах и выделяет эфирные масла.

Как защитить себя

Чтобы уберечься от ожогов борщевика:

  • избегайте контакта с растением, особенно в солнечную погоду;
  • работая с борщевиком, надевайте плотную одежду с длинными рукавами;
  • если сок попал на кожу - немедленно промойте мыльной водой или раствором соды;
  • не вскрывайте волдыри - это может вызвать инфекцию;
  • удаляйте растение до начала цветения.

Важно помнить, что сок борщевика не имеет мгновенного действия, но последствия могут быть болезненными. Будьте внимательны во время прогулок и при работах на участках.

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