Борщевик атакует: что надо знать, чтобы избежать серьезных ожогов и аллергии

В Украине стремительно активизируется рост борщевика Сосновского - опасного ядовитого растения, которое грозит серьезными ожогами, аллергиями и даже поражением слизистых оболочек.

Сок борщевика содержит вещество бергаптен - оно делает кожу сверхчувствительной к ультрафиолету. Ожоги могут появиться только через 1-2 суток после контакта, когда человек попадает на солнце.

Особенно бдительными стоит быть в начале лета, когда растение начинает цвести. Наиболее уязвимы дети, которые часто играют с полыми стеблями этого растения.

Как распознать борщевик

Растение имеет следующие характеристики:

высота - до 1,5 метра;

толстый стебель, крупные листья;

зонтичные соцветия из мелких белых цветов;

растет на обочинах, пустырях, возле рек;

имеет резкий запах и выделяет эфирные масла.

Как защитить себя

Чтобы уберечься от ожогов борщевика:

избегайте контакта с растением, особенно в солнечную погоду;

работая с борщевиком, надевайте плотную одежду с длинными рукавами;

если сок попал на кожу - немедленно промойте мыльной водой или раствором соды;

не вскрывайте волдыри - это может вызвать инфекцию;

удаляйте растение до начала цветения.

Важно помнить, что сок борщевика не имеет мгновенного действия, но последствия могут быть болезненными. Будьте внимательны во время прогулок и при работах на участках.