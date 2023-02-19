Боррель заявив, що Україна вже стала членом європейської сім'ї

"Україна вже стала членом європейської сім'ї, залишилося просто інституціоналізувати це рішення", – заявив голова євродипломатії.

За його словами, Європейський союз - "це армія України", тому що конфлікт, який проходить на її території, є "екзистенційною загрозою європейській безпеці".

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що немає чітких тимчасових рамок, яких потрібно досягти, щоб вступити до ЄС. Тому що для кожної країни вони є різними.

Крім того, прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна має бути готова до вступу до ЄС до кінця 2024 року, проте не виключено, що рішення може тривати час.