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Боррель заявил, что у ЕС заканчивается санкционный лимит в отношеннии России

Автор: Наталья Юрченко

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель считает, что ЕС практически достиг лимита касательно введения санкций против России. По его словам, это принятые меры повлияли на российскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ultima Hora.

Боррель напомнил, что ЕС уже ввел пакет санкций против России после ее вторжения на территорию Украины. Последний из них был объявлен в среду.

"Эти санкции "плохо" влияют на российскую экономику", - заявил дипломат.

Он добавил, что ЕС не может пойти на большее, поскольку многие страны импортируют газ и нефть из России, в связи с этим Евросоюз пока не может объявить эмбарго, как это сделали США.

Напомним, что ранее Боррель заявил, что ЕС не будет отправлять истребители в Украину по просьбе ее президента Владимира Зеленского.

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