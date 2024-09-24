Боррель закликав Захід збільшити допомогу, аби не дати Росії занурити Україну в темряву

Росія намагається вивести з ладу українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими, щоб залишити її в темряві та холоді. Західним союзникам необхідно активізувати надання ППО для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, якого цитує Reuters.

Видання зазначає, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року енергетична система України стала мішенню, що призвело до відключень електроенергії. Ці напади почастішали останніми тижнями напередодні зими.

Reuters наводить дані Міжнародного енергетичного агентства, опубліковані минулого четверга, які свідчать, що дефіцит електропостачання в Україні цієї зими може досягти 6 гігаватів, що становить близько третини очікуваного пікового попиту.

"Очевидно, що Росія хоче занурити Україну в темряву та холод. Наближається зима, і після нападів РФ на енергетичні об’єкти потужність виробництва енергії в Україні скоротилася на дві третини", - сказав Боррель журналістам на прес-конференції в Нью-Йорку.

З відповідною заявою він виступив після того, як міністри закордонних справ ЄС та раніше міністри G7 провели переговори з українськими офіційними особами, включаючи міністра закордонних справ Андрія Сибігу, щоб обговорити, як допомогти Україні в найближчі тижні.

"Ми маємо підтримувати Україну не лише забезпечуючи військовий потенціал, але й потужності з виробництва електроенергії. Інакше цю країну чекає дуже важкий час взимку", - зазначив Боррель.

Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання кредиту Україні на суму до 35 мільярдів євро, заявивши, що він необхідний для захисту країни від нападів Росії та допомоги їй пережити зиму.

"Обидві речі мають бути зроблені одночасно. Немає сенсу надавати генератор сьогодні, якщо він буде знищений завтра", - акцентував Боррель.

Він також нагадав, що Москва продовжує отримувати нову зброю, вказавши, зокрема, на Іран. Це відбувається всупереч неодноразовим запереченням Тегерана.

"Україна має покращити військову ситуацію, щоб йти до мирних переговорів у хорошому руслі, з позиції сили. План перемоги - це те, як вести війну. План миру - це те, як досягти миру", - додав Боррель.

Ситуація з енергосистемою України