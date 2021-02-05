Боррель на встрече с Лавровым потребовал выполнить минские соглашения

Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым потребовал выполнить минские соглашения по Донбассу. При этом на сегодняшней пресс-конференции в Москве он не вспоминал об Украине.

О переговорах с Лавровым европейский дипломат рассказал в своем Twitter.

"Я настоял в нашем обсуждении на необходимости полного выполнения минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Мы также обсудили конфликты в нашем общем регионе, которые следует решать в соответствии с хельсинкскими принципами", - отметил Боррель.

Напомним, в ходе рабочего визита в Москву он также заявил, что надеется на регистрацию российской вакцины от COVID в ЕС. По его словам, это позволит сократить дефицит вакцины в Европе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне визита Борреля в Россию поднял вопрос необходимости введения новый санкций за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.