Боррель на зустрічі з Лавровим вимагав виконати мінські угоди

Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим вимагав виконати мінські угоди щодо Донбасу. При цьому на сьогоднішній прес-конференції в Москві він не згадував про Україну.

Про переговори з Лавровим європейський дипломат розповів у своєму Twitter.

"Я наполіг у нашому обговоренні на необхідності повного виконання мінських угод і поваги територіальної цілісності України. Ми також обговорили конфлікти в нашому загальному регіоні, які слід вирішувати у відповідності з гельсинськими принципами", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, в ході робочого візиту до Москви він також заявив, що сподівається на реєстрацію російської вакцини від COVID в ЄС. За його словами, це дозволить скоротити дефіцит вакцини в Європі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні візиту Борреля до Росії підняв питання необхідності запровадження новий санкцій за порушення прав людини в окупованому Криму.