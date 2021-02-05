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Боррель на зустрічі з Лавровим вимагав виконати мінські угоди

Москва, П'ятниця 05 лютого 2021 19:02
Боррель на зустрічі з Лавровим вимагав виконати мінські угоди
Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим вимагав виконати мінські угоди щодо Донбасу. При цьому на сьогоднішній прес-конференції в Москві він не згадував про Україну.

Про переговори з Лавровим європейський дипломат розповів у своєму Twitter.

"Я наполіг у нашому обговоренні на необхідності повного виконання мінських угод і поваги територіальної цілісності України. Ми також обговорили конфлікти в нашому загальному регіоні, які слід вирішувати у відповідності з гельсинськими принципами", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, в ході робочого візиту до Москви він також заявив, що сподівається на реєстрацію російської вакцини від COVID в ЄС. За його словами, це дозволить скоротити дефіцит вакцини в Європі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні візиту Борреля до Росії підняв питання необхідності запровадження новий санкцій за порушення прав людини в окупованому Криму.

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