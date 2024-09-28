Боррель: війна РФ проти України змусила європейців усвідомити важливість сили

"Ви починаєте думати у вимірі сили, коли відчуваєте подих війни та загрози. Саме тому війна в Україні трансформувала Європу. Вона примусила нас (усвідомити) важливість сили, вперше після Другої світової війни. Небезпека, загроза, страх, - все це матеріалізувалося беззаперечним шляхом", - сказав Боррель під час промови в ході зустрічі під егідою Ради із закордонних справ в кулуарах Генасамблеї ООН.

За його словами, жорстокість російського вторгнення допомогла європейцям досягти єдиного розуміння загрози, "тому що певний час російська загроза не мала однакового значення у Ризі та у Лісабоні".

Боррель пояснив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило європейців "перед необхідністю пристосовуватися" до факту використання сили в Європі.

“Ми були дуже далекі від ідеї сили, покладалися на «м’яку силу» (торгівлі та взаємозалежності – ред.). Зараз ми в процесі створення жорсткої сили. Це забере певний час… Ми хочемо мати силу, щоб стримувати наших ворогів, прямо або опосередковано", - зазначив Боррель.

На його думку, НАТО й надалі залишатиметься основою європейської безпеки, але для ЄС наразі є актуальним питання посилення стратегічної автономії, що означає розвиток спроможностей європейських країн в обороні.