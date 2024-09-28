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Боррель: війна РФ проти України змусила європейців усвідомити важливість сили

Субота 28 вересня 2024 00:57
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Боррель: війна РФ проти України змусила європейців усвідомити важливість сили Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Російська війна проти України "трансформувала Європу". Вона змусила європейців вперше після Другої світової війни усвідомити "важливість сили", заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ви починаєте думати у вимірі сили, коли відчуваєте подих війни та загрози. Саме тому війна в Україні трансформувала Європу. Вона примусила нас (усвідомити) важливість сили, вперше після Другої світової війни. Небезпека, загроза, страх, - все це матеріалізувалося беззаперечним шляхом", - сказав Боррель під час промови в ході зустрічі під егідою Ради із закордонних справ в кулуарах Генасамблеї ООН.

За його словами, жорстокість російського вторгнення допомогла європейцям досягти єдиного розуміння загрози, "тому що певний час російська загроза не мала однакового значення у Ризі та у Лісабоні".

Боррель пояснив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило європейців "перед необхідністю пристосовуватися" до факту використання сили в Європі.

“Ми були дуже далекі від ідеї сили, покладалися на «м’яку силу» (торгівлі та взаємозалежності – ред.). Зараз ми в процесі створення жорсткої сили. Це забере певний час… Ми хочемо мати силу, щоб стримувати наших ворогів, прямо або опосередковано", - зазначив Боррель.

На його думку, НАТО й надалі залишатиметься основою європейської безпеки, але для ЄС наразі є актуальним питання посилення стратегічної автономії, що означає розвиток спроможностей європейських країн в обороні.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель у рамках 79-ї сесії Генасамблеї ООН заявив, що загарбницька війна Росії загрожує не лише народу України, а і кожному європейцю, Європейський Союз виконає власне зобов’язання стосовно повернення до країни справедливого і тривалого миру.

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Жозеп Боррель Війна Росії проти України
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