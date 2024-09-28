Боррель: война РФ против Украины заставила европейцев осознать важность силы

Российская война против Украины "трансформировала Европу". Она заставила европейцев впервые после Второй мировой войны осознать "важность силы", заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Вы начинаете думать в измерении силы, когда чувствуете дыхание войны и угрозы. Именно поэтому война в Украине трансформировала Европу. Она заставила нас (понять) важность силы, впервые после Второй мировой войны. Опасность, угроза, страх – все это материализовалось безоговорочным путем ", – сказал Боррель во время речи в ходе встречи под эгидой Совета по иностранным делам в кулуарах Генассамблеи ООН.

По его словам, жестокость российского вторжения помогла европейцам достичь единого понимания угрозы, "так как определенное время российская угроза не имела одинакового значения в Риге и Лиссабоне".

Боррель пояснил, что полномасштабное вторжение России в Украину поставило европейцев "перед необходимостью приспособиться" к факту использования силы в Европе.

"Мы были очень далеки от идеи силы, полагались на «мягкую силу» (торговли и взаимозависимости – ред.). Сейчас мы в процессе создания жесткой силы. Это займет некоторое время… Мы хотим иметь силу, чтобы сдерживать наших врагов прямо или косвенно", - отметил Боррель.

По его мнению, НАТО будет и впредь оставаться основой европейской безопасности, но для ЕС сейчас актуален вопрос усиления стратегической автономии, что означает развитие способностей европейских стран в обороне.