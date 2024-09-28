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Боррель: война РФ против Украины заставила европейцев осознать важность силы

Суббота 28 сентября 2024 00:57
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Боррель: война РФ против Украины заставила европейцев осознать важность силы Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российская война против Украины "трансформировала Европу". Она заставила европейцев впервые после Второй мировой войны осознать "важность силы", заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Вы начинаете думать в измерении силы, когда чувствуете дыхание войны и угрозы. Именно поэтому война в Украине трансформировала Европу. Она заставила нас (понять) важность силы, впервые после Второй мировой войны. Опасность, угроза, страх – все это материализовалось безоговорочным путем ", – сказал Боррель во время речи в ходе встречи под эгидой Совета по иностранным делам в кулуарах Генассамблеи ООН.

По его словам, жестокость российского вторжения помогла европейцам достичь единого понимания угрозы, "так как определенное время российская угроза не имела одинакового значения в Риге и Лиссабоне".

Боррель пояснил, что полномасштабное вторжение России в Украину поставило европейцев "перед необходимостью приспособиться" к факту использования силы в Европе.

"Мы были очень далеки от идеи силы, полагались на «мягкую силу» (торговли и взаимозависимости – ред.). Сейчас мы в процессе создания жесткой силы. Это займет некоторое время… Мы хотим иметь силу, чтобы сдерживать наших врагов прямо или косвенно", - отметил Боррель.

По его мнению, НАТО будет и впредь оставаться основой европейской безопасности, но для ЕС сейчас актуален вопрос усиления стратегической автономии, что означает развитие способностей европейских стран в обороне.

Напомним, президент Европейского Совета Шарль Мишель в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что захватническая война России грозит не только народу Украины, но и каждому европейцу, Европейский Союз выполнит собственное обязательство по возвращению в страну справедливого и продолжительного мира.

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