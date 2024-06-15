Боррель про "ультиматум" Путіна: агресія РФ не демонструє реального інтересу до миру
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що своєю агресією Росія не демонструє реального інтересу до миру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своєму Twiter.
За його словами, неприйнятні вимоги Путіна мають на меті легітимізувати вторгнення та підірвати мирні зусилля щодо України.
"Росія переозброюється та готується до тривалої війни", - написав Боррель.
Варто нагадати, що вчора російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною. Він оголосив про "ще одну реальну мирну пропозицію". Детальніше про ультиматуми Путіна можна прочитати за посиланням.
Саміт миру
Цими вихідними у Швейцарії проходить саміт миру України за ініціативи президента Володимира Зеленського.
У ньому візьмуть участь представники близько 100 країн та міжнародних організацій. Головними темами будуть три питання з української формули миру.
Детальніше про український саміт миру та його головні завдання - у матеріалі РБК-Україна.
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