Боррель об угрозе для безвиза из-за САП: это сложный вопрос

На сегодня угроза для безвизового режима Украины с Евросоюзом отсутствует, поскольку Киев соответствует всем необходимым требованиям. Ситуация вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) может повлиять на это не раньше следующего отчета о соблюдении требований для безвиза.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Это сложный вопрос. Что касается приостановки безвизового режима, то в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты о соблюдении требований. Последний такой отчет был датирован 20 июля 2020. В соответствии с этим отчетом было подтверждено, что Украина отвечает всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. До этого дня так есть, это было подтверждено", - заявил Боррель.

Он добавил, что в отчете также обращалось внимание на важности дальнейшей эффективной и независимой работы антикоррупционных органов и воздержания от политизации правоохранительных органов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что безвизовый режим с ЕС не отменяется. Заявление прозвучало после того, как США и Евросоюз выразили обеспокоенность в связи с конкурсом на нового главу САП.

В Европейском парламенте даже заявили, что украинская власть якобы продвигает на эту должность подконтрольных кандидатов, что может нести угрозу для безвиза и макрофинансовой помощи.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Закрытие Европы. Грозит ли украинцам потеря безвиза".