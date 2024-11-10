Боррель розповів про підготовку ЄС 15-го пакета санкцій проти Росії

За словами верховного представника ЄС з закордонних справ Борреля під час візиту до української столиці, п'ятнадцятий пакет санкцій проти РФ вже "готується".

Він відзначив важливість імпорту західних компонентів для російської ОПК для створення зброї та підживлення своєї "воєнної машини". Та в цьому контексті зауважив, що Москві вдається обходити запроваджені проти неї обмежувальні заходи.

"Нам потрібно посилювати заходи протидії обходу санкцій. Бо Росія не може виробляти нічого без іноземних запчастин, чипів, компонентів. Нам потрібно використовувати санкції щоби ізолювати промислові спроможності Росії. Щоб у них не було можливості імпортувати потрібні компоненти з іноземних країн", - наголосив Боррель.

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