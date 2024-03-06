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Боррель розповів, чи планує ЄС створювати власну армію

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Оборона - це компетенція держав-членів Європейського союзу. Тому краще співпрацювати країнами, ніж мати одну армію.

Про це заявив найвищий представник дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Оборона - це компетенція держав-членів. Справа не в тому, щоб мати армію ЄС, а в тому, щоб краще співпрацювати між 27 арміями", - заявив він. 

Протягом багатьох років Франція, Німеччина і навіть Угорщина закликали до створення єдиної армії ЄС. Але в останні кілька місяців, коли європейські лідери вели напружені дискусії про оборонні амбіції ЄС, голоси, що закликають до створення армії ЄС, здебільшого затихли.

Стратегія ЄС

Раніше повідомлялося, що Єврокомісіярозробляє стратегію розвитку оборонної промисловості з урахуванням досвіду використання коштів платників податків для збільшення виробництва вакцин COVID-19 та спільних закупівель газу.

Очікувалося, що Єврокомісія запропонує країнам ЄС план щодо стимулювання своєї військової промисловості, щоб вона у найкоротші терміни могла перейти до "режиму військової економіки" у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

У Єврокомісії хочуть, щоб Україна взяла участь у запропонованих нових схемах щодо збільшення спільних закупівель та виробничих потужностей.

Напередодні Єврокомісія презентувала першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС. Українську промисловість також буде інтегровано в європейський план.

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