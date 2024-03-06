Боррель розповів, чи планує ЄС створювати власну армію

Оборона - це компетенція держав-членів Європейського союзу. Тому краще співпрацювати країнами, ніж мати одну армію.
Про це заявив найвищий представник дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Оборона - це компетенція держав-членів. Справа не в тому, щоб мати армію ЄС, а в тому, щоб краще співпрацювати між 27 арміями", - заявив він.
Протягом багатьох років Франція, Німеччина і навіть Угорщина закликали до створення єдиної армії ЄС. Але в останні кілька місяців, коли європейські лідери вели напружені дискусії про оборонні амбіції ЄС, голоси, що закликають до створення армії ЄС, здебільшого затихли.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісіярозробляє стратегію розвитку оборонної промисловості з урахуванням досвіду використання коштів платників податків для збільшення виробництва вакцин COVID-19 та спільних закупівель газу.
Очікувалося, що Єврокомісія запропонує країнам ЄС план щодо стимулювання своєї військової промисловості, щоб вона у найкоротші терміни могла перейти до "режиму військової економіки" у відповідь на вторгнення РФ в Україну.
У Єврокомісії хочуть, щоб Україна взяла участь у запропонованих нових схемах щодо збільшення спільних закупівель та виробничих потужностей.
Напередодні Єврокомісія презентувала першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС. Українську промисловість також буде інтегровано в європейський план.
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