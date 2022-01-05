Боррель - России: агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену

"Сейчас конфликт находится на грани. Сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности. Россия необычным способом наращивает войска и оружие вдоль украинской границы", - сказал он.

Глава дипломатии ЕС отметил, что во время первой встречи президентов США и России в Женеве складывалось впечатление, что они выстраивают линии коммуникации, но сейчас мир наблюдает наращивание российских войск, а также выдвижение "гарантий безопасности".

"Вопрос безопасности Европы и Украины это тот вопрос, который касается украинцев и европейцев. Поэтому мы здесь сегодня, чтобы отметить на полной поддержке ЕС независимости и территориальной целостности Украины... Мы здесь для того, чтобы работать вместе над деэскалацией ситуации", - заявил Боррель.

Дипломат отметил, что сегодня главной целью является снижение напряжения вокруг Украины.

"Наша главная цель - снижение напряжения. Это должно происходить как в ходе переговоров, так и путем твердых заявлений, относительно поддержки Украины... Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену", - добавил он.