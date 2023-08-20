Боррель про ракетну атаку РФ по центру Чернігова: боягузливий удар по мирних жителях
Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель засудив учорашній російський удар по центру Чернігова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Twitter.
"Рішуче засуджую черговий боягузливий і навмисний російський удар по Чернігову, спрямований на університет і театр, внаслідок чого загинуло щонайменше сім мирних жителів, у тому числі діти, і ще багато зазнали поранень", - заявив він.
Боррель додав, що сьогодні ЄС - як завжди - стоїть разом з Україною.
Ракетний удар по центру Чернігова
19 серпня під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти ракетою "Іскандер" вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.
Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Постраждали 148 людей, серед них семеро загиблих.
У момент удару у драмтеатрі проходила виставка дронів, яку анонсували заздалегідь. Організатори заявляють, що погодили проведення заходу з владою.
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