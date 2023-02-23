Боррель: Пошук миру в Україні потребує чіткої позиції від всіх членів ООН

Російська агресія проти України має знайти чітку відповідь від всіх членів Організація Об'єднаних Націй з чітким дотриманням принципів міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ високого представника ЄС Жозепа Борреля на Раді Безпеки ООН.
"Виповнився рік війни проти України, яка має глобальні наслідки. Як я зауважив вчора на Генеральній Асамблеї, ця війна була і залишається чітким прикладом агресії у порушення Хартії ООН. Це не "європейське питання", це не про "Захід проти Росії". Це про образ того світу, в якому ми хочемо жити. Це про світ, де ніхто не буде у безпеці, де протиправне використання сили буде якимось чином вважатися за норму. Саме тому міжнародне право має дотримуватися всюди для захисту всіх від "силових" політиків, від шантажу та військових атак", - сказав Боррель.
Він зазначив, що агресія має зазнати невдачі, а міжнародне право - перемогти.
"Так, нам потрібен мир, і народ України заслуговує на мир. Але не на будь-який мир. Нам потрібен справедливий та тривалий мир у відповідності до Хартії ООН. Перший та очевидний крок до миру в тому, щоб агресор зупинив свої атаки та вивів свої сили з України. До цього моменту, Європейський Союз буде продовжувати надавати Україні всю підтримку, якої вона потребує для захисту власного населення. І ми будемо робити це так довго, як це буде необхідним", - наголосив високий представник ЄС.
Він додав, що така допомога для України та пошук шляхів до миру не суперечать одне одному, вони йдуть поряд та доповнюють одне одного.
"Ми розраховуємо, що всі члени ООН продемонструють підтримку цих принципів. Це той момент, коли країни мають висловити свою позицію, яка буде врахована", - підкреслив Боррель.
Нагадаємо, Генасамблея ООН готова ухвалити в четвер, 23 лютого, резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту ООН.
Також раніше ми писали, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вимагає від країн ООН чіткого сигналу про припинення війни Росії проти України.
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