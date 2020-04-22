Боррель планирует впервые посетить Украину после карантина

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель осуществит свой первый зарубежный визит после открытия границ Украины. Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.

При этом он добавил, что его визит в Украину не состоялся из-за закрытия границ.

"Так я могу подтвердить, что это мой первый визит, который состоится до Украины, после отмены карантина, поскольку подготовка моей поездки в эту страну была прервана в результате закрытия границ", - заявил Боррель.

Он также добавил, что ЕС будет продолжать активно помогать Украине в условиях пандемии коронавируса.

"Мы будем продолжать оказывать активную помощь Украине в нынешних сложных условиях, однако мы ожидаем от президента Зеленского продолжение усилий по проведению реформ. Мы также подтвердили свою поддержку территориальной целостности Украины", - отметил он.

Напомним, Жозеп Боррель отреагировал с критикой на реакцию США относительно коронавирус, которая привела к серьезным последствиям в Соединенных Штатах. Он отметил, власти США не была готова реагировать на распространение пандемии коронавирус, что проявляет их слабость. По его словам, именно поэтому в стране такие последствия от болезни.