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Боррель назвал условие запуска "Северного потока-2"

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Четверг 13 января 2022 14:43
Боррель назвал условие запуска "Северного потока-2" Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что судьба российского газопровода "Северный поток-2" связана с любым потенциальным конфликтом с Россией из-за Украины. Однако в случае деэскалации решение о запуске газопровода будет находиться в руках немецких и европейских регуляторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Конечно, функционирование этой инфраструктуры также будет зависеть от развития событий на Украине и отношения России. Вы не можете себе представить, что мы думаем, с одной стороны, о введении санкций против России, на всякий случай - а с другой стороны, об открытии инфраструктуры. Это, конечно, связано с военной ситуацией в Украине, это очевидно", - заявил Боррель.

Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, в случае новой агрессии России против Украины запуск "Северного потока-2" усложнится.

Отметим, ранее Германия допустила остановку "Северного потока-2", если Россия прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

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Северный поток-2 Евросоюз Украина Российская Федерация
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