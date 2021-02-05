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Боррель об аресте Навального: в ЕС пока не предлагали новые санкции против России

Брюссель, Пятница 05 февраля 2021 14:11
Боррель об аресте Навального: в ЕС пока не предлагали новые санкции против России
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 5 февраля, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что в ЄС ни одна страна не внесла предложений о новых санкциях в отношении России из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Однако этот вопрос в дальнейшем будут обсуждать.

Об этом Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Euronews.

"На данный момент ни одно государство - член Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на Совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, где состоится общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией", - сказал Боррель.

Он также добавил, что его визит в Москву является частью подготовки к данному обсуждению.

Представитель ЕС также отметил, что обсудил с главой МИД РФ ситуацию с Навальным и аресты демонстрантов, и вновь попросил освободить оппозиционера. Евросоюз заинтересован в расследовании произошедшего с Навальным.

Напомним, сегодня днем начался суд над Навальным в день визита главы дипломатии ЕС. Более того, на еще одно судебное заседание над российским оппозиционером Алексеем Навальным приехали представители Франции и Британии.

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