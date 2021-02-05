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Боррель про арешт Навального: в ЄС поки не пропонували нові санкції проти Росії

Брюссель, П'ятниця 05 лютого 2021 14:11
Боррель про арешт Навального: в ЄС поки не пропонували нові санкції проти Росії
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 5 лютого, глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що в ЄС жодна країна не внесла пропозицій про нові санкції щодо Росії через арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Однак це питання надалі будуть обговорювати.

Про це Жозеп Боррель сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає Euronews.

"На даний момент жодна держава - член Євросоюзу не надала своїх пропозицій, але обговорення триватиме на Раді міністрів закордонних справ, а також на засіданні в березні, де відбудеться спільне обговорення відносин між Євросоюзом і Росією", - сказав Боррель.

Він також додав, що його візит до Москви є частиною підготовки до даного обговорення.

Представник ЄС також зазначив, що обговорив з главою МЗС РФ ситуацію з Навальним і арешти демонстрантів, і знову попросив звільнити опозиціонера. Євросоюз зацікавлений у розслідуванні події з Навальним.

Нагадаємо, сьогодні вдень розпочався суд над Навальним в день візиту глави дипломатії ЄС. Більш того, на ще одне судове засідання над російським опозиціонером Олексієм Навальним приїхали представники Франції і Британії.

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