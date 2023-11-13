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Боррель анонсував візит місії ЄС до України для обговорення гарантій безпеки

Понеділок 13 листопада 2023 19:28
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Боррель анонсував візит місії ЄС до України для обговорення гарантій безпеки Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Місія Європейського союзу вирушить в Україну для обговорення військової допомоги та гарантій безпеки в грудні цього року.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-конференцію за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Ми обговорили нашу військову підтримку і безпекові зобов'язання. Ви знаєте, що європейські лідери на останній зустрічі Ради Європи поставили переді мною завдання зміцнити безпекові зобов'язання ЄС для України", - заявив він.

За словами Борреля, Євросоюз працює над цим завданням із країнами-членами.

"На початку місяця (грудня, - ред.) ми відправимо місію в Україну, щоб обговорити нашу пропозицію з українцями", - сказав він.

Гарантії безпеки для України

Країни "Великої сімки" 11-12 липня у Вільнюсі підписали декларацію про гарантії безпеки для України, яка допоможе не допустити повторного вторгнення РФ до того, як Україна стане членом НАТО.

До Вільнюської декларації щодо гарантій безпеки також приєдналися інші країни, і список розширюється.

Крім цього, Україна розпочала двосторонні переговори про гарантії безпеки зі США та Британією.

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Жозеп Боррель Евросоюз Гарантії безпеки
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