Боротьба за права чи відпочинок? Традиції 8 березня у різних країнах світу

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В яких країнах відзначають 8 березня

Згідно з інформацією міжнародної спільноти International Women's Day (IWD), Міжнародний жіночий день є офіційним святом не лише в Україні, але й у багатьох інших країнах світу:

в Афганістані;

у Вірменії;

в Азербайджані;

в Білорусі;

у Буркіна-Фасо;

у Камбоджі;

у Китаї (лише для жінок);

на Кубі;

в Грузії;

у Гвінеї-Бісау;

в Еритреї;

у Казахстані;

у Киргизстані;

у Лаосі;

на Мадагаскарі (лише для жінок);

у Молдові;

у Монголії;

у Чорногорії;

в Непалі (лише для жінок);

у країні-агресорі (РФ);

у Таджикистані;

у Туркменістані;

в Уганді;

в Узбекистані;

у Замбії.

Водночас в IWD наголошують, що Міжнародний жіночий день не залежить ані від країни, ані від будь-яких групи чи організацій.

"Від моменту заснування, Міжнародний жіночий день сприяв посиленню почуття солідарності в усьому світі. Він базується на співтоваристві, зв'язках і спільних діях. Отже, цей день є інклюзивним і належить усім групам в усьому світі", - вважають у спільноті.

На підтвердження такої позиції громадянам нагадують слова всесвітньо відомої активістки й журналістки Глорії Стейнем: "Історія боротьби жінок за рівність не належить жодній феміністці, жодній організації, натомість - колективним зусиллям усіх, хто піклується про права людини".

Отже, в цілому цей день покликаний вшановувати досягнення жінок в усіх сферах життя та нагадувати про важливість гендерної рівності в усьому світі.

Водночас традиції відзначання Міжнародного жіночого дня або 8 березня можуть залежати від конкретної локації та супроводжуватися як різноманітними акціями, діловими зустрічами, так і вечірками чи розвагами.

Дівчата і без офіційних свят знайдуть спільну мову (фото: Getty Images)

Традиції 8 березня у різних куточках світу

Для того, щоб люди могли відзначати Міжнародний жіночий день, він не обов'язково має бути в календарі офіційних державних свят певної країни. Тому й традиції святкування цього дня можуть відрізнятися у різних куточках світу.

У США (де було, фактично, засновано Міжнародний жіночий день) від його святкування поступово відмовились, надаючи перевагу Дню матері та Дню святого Валентина.

Водночас у 1987 році Конгрес США оголосив березень Місячником жіночої історії, тож впродовж цього періоду державні установи, школи, бібліотеки та інші організації акцентують свої суспільні програми на жінках та їхніх численних досягненнях.

У Польщі вихідний 8 березня не роблять і як свято не відзначають, оскільки деякі з громадян сприймають цю дату як комуністичний спадок. Водночас дехто з чоловіків все ж таки дарують своїм жінкам перші весняні квіти та роблять додаткові знаки уваги.

В Німеччині жінок вітають переважно на День матері. Тим часом на 8 березня певні акції можуть влаштовувати феміністки та ліві політичні сили.

У Франції Міжнародний жіночий день також не є занадто популярним (жінок вітають, як і у США, на День матері та День святого Валентина). 8 березня у Франції відзначають переважно комуністи. Оскільки ця дата є днем боротьби за права жінок, у різних містах країни можуть проводити тематичні соціальні заходи та акції.

В Італії 8 березня не є офіційним вихідним, однак вважається днем без чоловіків. У Міжнародний жіночий день дівчата влаштовують вечірки, посиденьки, ходять у кафе, бари та клуби. При цьому чоловіків вони до себе не приймають.

У деяких італійських закладах цей день також вшановують по-своєму: роблять безкоштовний вхід для жінок і дівчат, частують їх смаколиками та навіть дарують подарунки. Крім того, на честь "свого" дня жінки можуть безкоштовно відвідати чоловічий стриптиз.

Символом 8 березня в Італії є мімоза. Саме ці квіти італійки отримують у подарунок найчастіше.

Мімозу можуть пов'язувати з 8 березня у різних країнах (фото: Getty Images)

У Великій Британії 8 березня - звичайний робочий день. Проте різні рухи та організації, що опікуються правами жінок, можуть збиратись на тематичні акції та заходи.

Водночас деякі з британок (особливо успішні бізнес-леді) можуть організовувати на честь Міжнародного жіночого дня безкоштовні курси з йоги, благодійні вечори та навіть веломарафони.

Тим часом в Англії впродовж 8 березня жінки можуть відмовлятися приймати будь-яку допомогу від чоловіків (навіть якщо вони спробують поступитися місцем у громадському транспорті чи допомогти із важкими сумками).

В Іспанії 8 березня дехто вважає днем жіночого протесту. Саме в цей час активістки феміністського руху можуть публічно висловлювати своє невдоволення та влаштовувати певні тематичні заходи.

У Греції 8 березня на офіційному рівні не відзначається, проте комуністи можуть влаштовувати різноманітні заходи.

Водночас Міжнародний жіночий день називають ще "Днем Бабосів". З нагоди такого свята у населених пунктах вшановують найвпливовішу та найшанованішу жінку. Крім того, в цей день можуть також влаштовувати обливання водою - щоб жінки змогли сповна "відірватись" на чоловіках.

У Болгарії ставлення до Міжнародного жіночого дня неоднозначне. Хтось не відзначає його зовсім, інші - можуть влаштовувати гуляння у кафе чи барах.

Дехто з чоловіків влаштовує своїм жінкам свято 8 березня у сімейному колі - допомагають по господарству, готують вечерю, роблять приємні презенти.

У Литві 8 березня відзначають, як свято приходу весни. Жінок у цей день вітають не всі мешканці країни, оскільки ставлення до цієї дати саме як до Міжнародного жіночого дня - дещо неоднозначне (навіть велика кількість жінок вважають подібне свято пережитком радянського минулого).

У деяких країнах 8 березня вважають святом весни (фото: Getty Images)

В Азії деякі країни можуть відзначати "жіночий" день набагато масштабніше, ніж це роблять в Європі.

Так, у В'єтнамі 8 березня відзначають вже понад 2000 років. Цей день вшановує пам'ять сестер, які в далекому минулому очолили в країні визвольний рух.

У Китаї 8 березня відзначають по-комуністичному. На честь свята успішних китаянок відзначають грамотами та подяками на урочистих зборах. Цей день є вихідним, але тільки для жінок, які можуть збиратися разом і гуляти, наприклад, у парку.

В Японії у березні є цілих два дні, присвячених жінкам. 3 березня громадяни відзначають Хінамацурі (День дівчаток або Свято ляльок) - щорічне свято японських доньок (молодших жінок у домівці чи в родині), коли сім'ї моляться за їхнє щастя та здоров'я.

8 березня в Японії згадують про Міжнародний жіночий день, який є особливо актуальним на тлі того, що країна значно відстає, коли йдеться про гендерний паритет. Його можуть відзначати організовуючи різні мітинги, зустрічі, конференції, марші та інші кампанії задля нагадування про здобутки жінок і важливість гендерної рівності.

Символом 8 березня в Японії також вважають квітку мімози.

На Кубі на честь жінок влаштовують не тільки офіційні заходи, але й карнавали та гуляння. У Вірменії "жіноче" свято може тривати цілий місяць, а у Туркменії всі жінки з нагоди 8 березня окрім традиційних квітів та подарунків від чоловіків можуть отримувати грошові подарунки від держави.