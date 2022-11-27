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Боротьба з Китаєм та кібератаками: Канада представила Індо-Тихоокеанську стратегію

Фото: Канада презентувала нову Індо-Тихоокеанську стратегію (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Канада представила свою Індо-Тихоокеанську стратегію, пообіцявши виділити більше ресурсів для боротьби з Китаєм, водночас працюючи Пекіном з питань зміни клімату та торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уряд має намір виділити 1,7 млрд доларів, у тому числі на посилення військової присутності Канади та кібербезпеки в регіоні, а також на посилення правил іноземних інвестицій для захисту інтелектуальної власності та запобігання захопленню критично важливих корисних копалин китайськими державними підприємствами.

План полягає в тому, щоб поглибити зв'язки з регіоном, що швидко зростає, з 40 країн. Але основна увага приділяється Китаю.

"Китай стає все більш руйнівною світовою державою", - йдеться у стратегії.

У документі визнаються значні можливості для канадських експортерів і йдеться про те, що співпраця з Пекіном необхідна для вирішення деяких екзистенційних проблем світу, включаючи зміну клімату, глобальну охорону здоров'я та поширення ядерної зброї.

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