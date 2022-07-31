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Боролись за жизнь 40 минут. На Говерле умер турист

Фото: спасатели боролись за жизнь туриста на Говерле (facebook.com/MNSIFR)
Автор: Сергей Новиков

На Говерле умер турист из Киева, спасатели проводили реанимационные мероприятия в течение 40 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что накануне группа туристов обратилась к спасателям, поскольку одному мужчине стало плохо на синем маршруте восхождения на Говерлу. По прибытию представителей ГСЧС тот не подавал признаков жизни.

"Спасатели сразу начали проводить сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, после проведенных реанимационных мероприятий спасателями, которые длились 40 минут, туриста так и не удалось спасти", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, какие курорты западной Украины работают во время войны.

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