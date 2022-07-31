ua ru
Вс, 31 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боролись за жизнь 40 минут. На Говерле умер турист

Новина українською →
Говерла, Воскресенье 31 июля 2022 17:20
Боролись за жизнь 40 минут. На Говерле умер турист Фото: спасатели боролись за жизнь туриста на Говерле (facebook.com/MNSIFR)
Автор: Сергей Новиков

На Говерле умер турист из Киева, спасатели проводили реанимационные мероприятия в течение 40 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что накануне группа туристов обратилась к спасателям, поскольку одному мужчине стало плохо на синем маршруте восхождения на Говерлу. По прибытию представителей ГСЧС тот не подавал признаков жизни.

"Спасатели сразу начали проводить сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, после проведенных реанимационных мероприятий спасателями, которые длились 40 минут, туриста так и не удалось спасти", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, какие курорты западной Украины работают во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Говерла Карпаты ГСЧС
NEWS
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника