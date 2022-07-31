Боролися за життя 40 хвилин. На Говерлі помер турист

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що напередодні група туристів звернулася до рятувальників, оскільки одному чоловіку стало погано на синьому маршруті сходження на Говерлу. По прибуттю представників ДСНС той не подавав ознак життя.

"Рятувальники відразу почали проводити серцево-легеневу реанімацію. На жаль, після проведених реанімаційних заходів рятувальниками, які тривали 40 хвилин, туриста так і не вдалося врятувати", - йдеться в повідомленні.