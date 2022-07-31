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Боролися за життя 40 хвилин. На Говерлі помер турист

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Говерла, Неділя 31 липня 2022 17:20
Боролися за життя 40 хвилин. На Говерлі помер турист Фото: рятувальники боролися за життя туриста на Говерлі (facebook.com/MNSIFR)
Автор: Сергей Новиков

На Говерлі помер турист з Києва, рятувальники проводили реанімаційні заходи протягом 40 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що напередодні група туристів звернулася до рятувальників, оскільки одному чоловіку стало погано на синьому маршруті сходження на Говерлу. По прибуттю представників ДСНС той не подавав ознак життя.

"Рятувальники відразу почали проводити серцево-легеневу реанімацію. На жаль, після проведених реанімаційних заходів рятувальниками, які тривали 40 хвилин, туриста так і не вдалося врятувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, які курорти західної України працюють під час війни.

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