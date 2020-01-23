Бородянский прокомментировал ситуацию о закрытии крымскотатарского телеканала

Фото: Владимир Бородянский (suspilne.media)

Объем государственной поддержки составит 50 млн грн в 2020 году

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что объем государственной поддержки для крымскотатарского телевизионного вещания составит обещанные 50 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в Telegram.

По его словам, поддержка крымскотатарского народа, как коренного народа Украины, является для нашего государства одним из важнейших приоритетов, в том числе это касается развития и поддержки крымскотатарского телевизионного вещания.

"Текущий объем государственной поддержки для крымскотатарского телевизионного вещания предусмотренный государственным бюджетом на 2020 год составляет 50 миллионов гривен. Мы начинаем консультации с народным депутатом Украины, лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса крымскотатарского народа относительно приоритетных направлений оказания государственной финансовой поддержки", - говорится в сообщении.

Отметим, что в рамках Украинского культурного фонда планируется запуск программы, которая будет направлена на поддержку и развитие крымскотатарской культуры.

Также прорабатывается вопрос запуска онлайн-платформы для изучения крымскотатарского языка.

Кроме того министр добавил, что неизменной остается поддержка со стороны Министерства культуры, молодежи и спорта деятельности Государственного предприятия "Крымский дом".

Напомним, в начале года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временное приостановление финансовой поддержки из государственного бюджета. Во второй половине 2019 года ATR недополучил от государства 15 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, ранее в заявлении Национального союза журналистов Украины ранее говорилось, что в анексованому Крыму продолжается системное давление на гражданскую журналистику. В НСЖУ заявили, что "Россия использует все средства для подавления любых попыток рассказывать правду о репрессиях на полуострове".