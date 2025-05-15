У Бородянській громаді хочуть змінити систему громадського транспорту: подробиці

Все це - частина програми комплексного відновлення Бородянської територіальної громади, презентованої у квітні.

За її словами, проєкти у сфері транспорту займають 10% пріоритетних проєктів з відновлення громади, а їх актуальність повʼязана не лише з ліквідацією наслідків війни для громади, а і вирішенню питання, яке ще і до війни було досить нагальним.

Шуляк пояснила - громадський транспорт у межах Бородянської громади забезпечується як залізничним, так і автобусним сполученням, хоча ці варіанти різняться за охопленням та ефективністю. Через громаду проходить залізнична лінія Київ – Коростень, яка забезпечує сполучення з 5 з 32 населених пунктів.

Автобусне сполучення більш доступне і охоплює більшість населених пунктів громади. Однак існують помітні прогалини в рівні охоплення, особливо в населених пунктах, розташованих на периферії та південному заході громади.

"Ці села недостатньо забезпечені громадським транспортом, що спричиняє обмежений доступ мешканців до базових послуг і змушує їх користуватися приватним автотранспортом або іншими менш зручними видами транспорту", - пояснила Шуляк.

Вона підкреслила - незважаючи на наявність цих видів громадського транспорту, кілька проблем перешкоджають їх ефективності. Однією з важливих проблем є неоптимальний розклад руху громадського транспорту.

Нинішні розклади руху не відповідають потребам усіх мешканців, особливо тих, хто покладається на громадський транспорт для щоденних поїздок або доступу до життєво важливих послуг. Крім того, громада зазнає труднощів через недостатню кількість автобусних зупинок.

"Відсутність зупинок перешкоджає доступу мешканців, особливо тих, хто проживає у більш віддалених або менш густонаселених населених пунктах, до автобусного та залізничного сполучення. Вона ще більше ускладнює проблеми і без того обмеженої мережі автобусних перевезень, знижуючи її загальну доступність та ефективність. Ба більше, інфраструктура наявних зупинок громадського транспорту незадовільна", - пояснила Шуляк.

Так, багато зупинок погано обладнані та не мають інклюзивних елементів, що робить їх недоступними для людей з інвалідністю та менш зручними для широкого загалу.

Іншою критичною проблемою, що впливає на громадський автобусний транспорт, яку виділяє місцева влада, є поганий стан доріг. Погіршення інфраструктури на цих територіях безпосередньо впливає на доступність та надійність автобусних перевезень. У деяких населених пунктах дороги перебувають у настільки поганому стані, що автобусні маршрути не можуть ефективно працювати, і це призводить до повної відсутності послуг.

"Ще одна проблема - вкрай незадовільна інфраструктура для велосипедного та пішохідного руху, не вистачає виділених смуг, пішохідних доріжок, вуличного освітлення та безпечних парковок. Часті підтоплення доріг перешкоджають використанню екологічно чистих методів пересування, що призводить до збільшення залежності від автотранспорту, заторів та забруднення навколишнього середовища", - зауважила Олена Шуляк.

Вона вказала, що у програмі свого комплексного відновлення місцева влада Бородянської громади передбачила цілий комплекс заходів, направлених на оптимізацію системи громадського транспорту. Йдеться, зокрема, про кроки, які допоможуть:

Покращити стан доріг з урахуванням тротуарів, велосипедних доріжок, освітлення, безпеки та доступності переходів;

Розширити автобусні маршрути на неохоплені населені пункти, збільшуючи частоту автобусних рейсів до населених пунктів із недостатнім обслуговуванням;

Збільшити частоту руху автобусів до віддалених сіл;

Оновити рухомий склад для покращення комфорту, безпеки та використання чистої енергії;

Сприяти немоторизованому сполученню через оновлення велосипедних доріжок і пішохідних тротуарів;

Переглянути розташування автобусних зупинок та модернізувати дизайн зупинок громадського транспорту для підвищення привабливості користування громадським транспортом та його доступності;

Збільшити доступність паркування автотранспорту і велосипедів біля залізничних станцій.

Формалізувати автобусні зупинки там, де це необхідно;

Модернізувати інфраструктуру наявних автобусних зупинок у громаді, зокрема, забезпечити на низ захист від негоди та безбарʼєрність;

Забезпечити біля ключових об’єктів громади зарядна станція для електромобілів;

Оснастити дороги болардами з світловідбивачами;

Шуляк також вказала, що у громаді планують розвивати мультимодальне транспортне сполучення, що дасть можливість створити більш інклюзивну, доступну та ефективну транспортну мережу, що підтримує економічний і соціальний розвиток громади, одночасно зменшуючи її вплив на довкілля.

Йдеться, зокрема, про створення двох мультимодальних транспортних хабів у Бородянці та Загальцях для безперебійних мультимодальних пересадок, інтегруючи мережі автобусів, електропоїздів і велосипедів, щоб забезпечити більш ефективні та взаємопов’язані транспортні рішення.

"Наприклад, створення мультимодального транспортного хабу в Бородянці покриє одразу кілька потреб. Покращить умови пересадки між автобусною зупинкою та вокзалом, зокрема щодо укриття та доступності, дозволить збільшити кількість місць для паркування велосипедів та оптимізувати транспортну схему та збільшити кількості місць для паркування автомобілів", - зауважила Шуляк.

Нагадаємо, у Бородянській громаді планують розвивати багатофункціональні забудови, які обєднуватимуть житлові, комерційні та рекреаційні простори, а також перетворювати порожні будівлі на громадські центри, центри професійної підготовки і інші центри соціальних послуг.

Крім цього, планується визначити території для ущільнення та заселення. Йдеться одразу про декілька сіл - Загальці, Нова Буда, Дружня, Пилиповичі.