В Бородянку прибыли 18 специальных модульных домов из США

"По решению коллег из Киевской ОВА дома обеспечат временное проживание специалистов, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы в разрушенных рашистами населенных пунктах", - говорит он.

Председатель Закарпатской областной военной администрации поблагодарил центр лидерства George E. Pataki Leadership Center и Фонда помощи Украине Тhe Ukrainian relief found за поддержку.

Ранее Никита рассказал эти модульные дома во время визита на Закарпатье передал бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки, который и является учредителем фонда.

Такие дома использовались в США для обеспечения проживания людей после природных катастроф. Их установка занимает считанные минуты, а транспортировка происходит быстро и легко. Они оснащены всем необходимым для поселения людей на определенный период.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что государство возместит потерю дома или квартиры вследствие боевых действий.