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В Бородянке из-под завалов достали тела 41 погибшего

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Бородянка, Воскресенье 17 апреля 2022 10:53
В Бородянке из-под завалов достали тела 41 погибшего Фото: В Бородянке из-под завалов достали тела 41 погибшего (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В Бородянке в Киевской области спасатели продолжают разбирать завалы после российской оккупации. Из-под них уже достали тела 41 погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

В ведомстве сообщили, что 16 апреля проводились работы по разбору завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ достали тело еще одного погибшего.

"Всего с 6 апреля из 7 разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города, на 5 - работы завершены полностью. С начала проведения работ изъяты тела 41 погибшего человека", - говорится в сообщении.

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