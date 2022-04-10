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Бородянка – приоритет в Киевской области при разборке завалов, - ГСЧС

Разрушенные дома в Киевской области (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области основные усилия по разборке завалов направлены на Бородянку. В аварийно-спасательных работах задействовано около 300 человек. Все работы координируются сотрудниками ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимира Демчука в эфире телемарафона.

ГСЧС свои усилия преимущественно сосредоточила на разминировании территорий освобожденных населенных пунктов и проведении первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с разбором завалов разрушенных домов и поиском среди развалин людей.

"Работы ведутся круглосуточно, и чрезвычайно большой ресурс туда привлечен от ГСЧС. Сейчас основные усилия брошены на Бородянку Киевской области, там привлечены около 300 человек, в том числе и волонтеры – 70 человек, они совместно работают со спасателями", - подчеркнул Демчук.

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