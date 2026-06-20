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У Борисполі собаки насмерть загризли жінку

14:23 20.06.2026 Сб
1 хв
Власниці тварин загрожує покарання
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: у Борисполі собаки насмерть загризли жінку (Getty Images)

У Борисполі Київської області дві собаки породи кане-корсо насмерть загризли 79-річну жінку. Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За попередніми даними, 19 червня близько 15:40 у місті Бориспіль дві собаки породи кане-корсо вибігли з приватного домоволодіння через нещільно зачинену хвіртку та потрапили на сусіднє подвір’я, де накинулися на людину.

Унаслідок нападу тварин 79-річна жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу було госпіталізовано до лікарні, де вона померла.

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом заподіяння смерті через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

Власницю собак затримано в порядку ст. 208 КПК України, собак вилучено до кінологічного центру. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

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