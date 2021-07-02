В Борисполе завершилась реконструкция местной больницы
В Борисполе завершилась реконструкция приемного отделения местной многопрофильной клинической больницы интенсивного лечения. Отделение уже введено в эксплуатацию.
Об этом сообщает Киевская ОГА.
Реконструкция проводилась в рамках программы президента "Большая стройка".
Реконструкция приемных отделений, по словам председателя Киевской ОГА Василия Володина, это не только строительные работы, а еще и закупка современного медицинского оборудования, в частности диагностического, для каждой больницы.
Всего в Киевской области в рамках программы президента стартовала реконструкция приемных отделений в 12 опорных больницах. По состоянию на середину мая в восьми из них работы были завершены.
Напомним, в целом в этом году в Украине, как сообщил недавно заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, планируется восстановить 177 приемных отделений в больницах.