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В Борисполе завершилась реконструкция местной больницы

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Борисполь, Пятница 02 июля 2021 09:53
В Борисполе завершилась реконструкция местной больницы Фото: в Борисполе завершилась реконструкция местной больницы (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Борисполе завершилась реконструкция приемного отделения местной многопрофильной клинической больницы интенсивного лечения. Отделение уже введено в эксплуатацию.

Об этом сообщает Киевская ОГА.

Реконструкция проводилась в рамках программы президента "Большая стройка".

Реконструкция приемных отделений, по словам председателя Киевской ОГА Василия Володина, это не только строительные работы, а еще и закупка современного медицинского оборудования, в частности диагностического, для каждой больницы.

В Борисполе завершилась реконструкция местной больницы

Всего в Киевской области в рамках программы президента стартовала реконструкция приемных отделений в 12 опорных больницах. По состоянию на середину мая в восьми из них работы были завершены.

Напомним, в целом в этом году в Украине, как сообщил недавно заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, планируется восстановить 177 приемных отделений в больницах.

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Борисполь больница
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