В Борисполе завершилась реконструкция местной больницы

В Борисполе завершилась реконструкция приемного отделения местной многопрофильной клинической больницы интенсивного лечения. Отделение уже введено в эксплуатацию.

Реконструкция проводилась в рамках программы президента "Большая стройка".

Реконструкция приемных отделений, по словам председателя Киевской ОГА Василия Володина, это не только строительные работы, а еще и закупка современного медицинского оборудования, в частности диагностического, для каждой больницы.

Всего в Киевской области в рамках программы президента стартовала реконструкция приемных отделений в 12 опорных больницах. По состоянию на середину мая в восьми из них работы были завершены.