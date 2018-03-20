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В "Борисполе" задержали партию лекарств на 800 тысяч гривен

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 06:18
Фото: лекарства (УНИАН)
Фото: лекарства (УНИАН)

Гражданин Украины, возвращавшийся авиарейсом из ОАЭ, пытался незаконно ввезти в Украину 451 упаковку лекарств индийского производства

Работники Управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни и СБУ в пункте пропуска "Борисполь" пресекли попытку перемещения через границу Украины большой партии лекарственных средств с нарушением таможенных правил. Об этом сообщила пресс-служба ДФС в Киевской области.

Гражданин Украины, который возвращался авиарейсом из ОАЭ, пытался незаконно ввезти на территорию Украины 451 упаковку лекарств индийского производства общей стоимостью 800 тыс. гривень.

"На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации гражданин не имел, по поводу декларирования к инспекторам таможни не обращался. Рецепта на перемещаемые им препараты не имел", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ДФС, для прохождения таможенного контроля мужчина избрал упрощенную систему "зеленый коридор", чем заявил, что перемещаемые им через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию и обложению таможенными платежами.

"Упаковки с лекарствами Votrient, Etoposide IP, Tenvir, Alkacel 2, Capegard 500, Velpanat, Hodpro, Hepcfix-60, Resof-L, Resof, Mitomicin 10, Leukeran, Thalix-100, Bleocel были обнаружены в дорожном чемодане пассажира во время проведения выборочного таможенного контроля багажа на рентген-аппарате после пересечения гражданином белой линии, которая обозначает окончание зоны упрощенного таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Документов, подтверждающих стоимость препаратов, а также рецепта на перемещаемые лекарственные средства пассажир не предоставил.

Отмечается, что из выявленных лекарственных средств гражданину было пропущено 5 упаковок каждого наименования, согласно постановлению КМУ №458 от 23 мая 2012 года.

Напомним, 15 марта сотрудники Межрегиональной таможни ДФС пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Украины драгоценных камней.

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Теги: ГФС, лекарства, таможня, Борисполь
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