У "Борисполі" затримали партію ліків на 800 тисяч гривень

Працівники Управління протидії митним правопорушенням Київської митниці та СБУ в пункті пропуску "Бориспіль" припинили спробу переміщення через кордон України великої партії лікарських засобів з порушенням митних правил. Про це повідомила прес-служба ДФС у Київській області.

Громадянин України, який повертався авіарейсом з ОАЕ, намагався незаконно ввезти на територію України 451 упаковку ліків індійського виробництва загальною вартістю 800 тис. гривень.

"На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації громадянин не мав, з приводу декларування до інспекторів митниці не звертався. Рецепта на переміщувані ним препарати не мав", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ДФС, для проходження митного контролю громадянин обрав спрощену систему - "зелений коридор", чим заявив, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.

"Упаковки з ліками Votrient, Etoposide IP, Tenvir, Alkacel 2, Capegard 500, Velpanat, Hodpro, Hepcfix-60, Resof-L, Resof, Mitomicin 10, Leukeran, Thalix-100, Bleocel були виявлені в дорожній валізі пасажира під час проведення вибіркового митного контролю багажу на рентген-апараті, після перетину громадянином білої лінії, яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю", - йдеться у повідомленні.

Документів, що підтверджують вартість препаратів, а також рецепту на переміщувані лікарські засоби пасажир не надав.

Зазначається, що з виявлених лікарських засобів громадянину було пропущено 5 упаковок кожного найменування, відповідно до постанови КМУ №458 від 23 травня 2012 року.

Нагадаємо, 15 березня працівники Міжрегіональної митниці ДФС припинили спробу незаконного ввезення на територію України дорогоцінних каменів.